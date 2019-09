Manca ancora qualche giorno all'inizio della preparazione pre-campionato ma in casa Eurogames Cupello calcio a 5 si respira già grande entusiasmo. Lo scorso campionato di serie D, il primo di attività per la società cupellese, è servito per conoscere e imparare, confrontandosi con realtà di esperienza e facendo avvicinare diversi giovani alla pratica del calcio a 5. Se la classifica a fine stagione ha lasciato qualche rimpianto i giocatori del presidente Donato Cicchini hanno acquisito la consapevolezza che quest'anno potranno certamente far bene.

In casa orange è arrivato un nuovo allenatore, Fabio Conti, tanta esperienza come giocatore e come tecnico, in particolare con i giovani, dote che gli servirà senz'altro visto che l'Eurogames si è arricchita di ben 7 ragazzi, provenienti dai settori giovanili di Vasto e San Salvo e desiderosi di mettersi alla prova in un campionato senior.

Si partirà con la preparazione il 5 settembre, al palazzetto di Cupello, iniziando a lavorare duro in attesa di conoscere dalla federazione la composizione dei gironi ed il calendario di serie D. "L'obiettivo minimo - spiegano i dirigenti dell'Eurogames - è quello di far meglio dello scorso anno, giocando partita dopo partita e provando a toglierci qualche soddisfazione. E vogliamo anche far crescere il calcio a 5 a Cupello, quindi porte aperte a chi volesse unirsi a noi. Spirito di gruppo, impegno e passione sono le caratteristiche comuni a tutti i nostri giocatori, affrontando ogni partita con il sorriso e con la voglia di divertisti e fare bene".

La pagina facebook dell'Eurogames Cupello C5 [clicca qui]