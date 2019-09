È una suggestiva spiaggia di Punta Penna deserta il set scelto dai Disco Socks per il loro nuovo videoclip. Si chiama Now! il brano scritto da Andrea Colonna, prodotto dai Disco Socks con Fabio Tumini e registrato presso la Satellite Records. Per la realizzazione del videoclip i Disco Socks, Andrea Colonna, Fabio Ferruccio e Alessio Pascucci, si sono avvalsi della collaborazione di Silvio Laccetti, che ha curato le riprese insieme alla band.

Now!

(testo e musica di Andrea Colonna)

Andrea Colonna - voce, basso, sintetizzatori, batteria

Fabio Ferruccio - chitarre e cori

Matteo Colonna - chitarre