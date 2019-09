Anche sulle strade del Vastese arriverà la Speed Marathon, l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità cui ha aderito la Polizia Stradale Italiana in collaborazione con il network europeo delle Polizie TISPOL". A partire da domani, 22 agosto, verranno rafforzati i controlli con l'obiettivo di "incrementare il livello di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale - spiega il dirigente provinciale della Polizia stradale, Francesco Cipriano -. Come da comunicazioni ISTAT appena diffuse, nel 2015 le vittime di incidenti stradali in Italia sono state in crescita (3419 contro le 3381 del 2014) nonostante a livello europeo si registri un modesto calo. Il tasso di mortalità stradale (morti per ogni milione di abitanti) si attesta per l’anno appena trascorso sopra la media europea (56,3 contro il 52,0 UE). Accanto alla distrazione durante la guida, che si conferma tra le principali cause, rimane la velocità, che indubbiamente è un moltiplicatore di gravità di ogni incidente stradale".

Durante la scorsa settimana "la sezione Polizia Stradale di Chieti ha posto in campo circa centotrenta pattuglie di cui oltre la metà per vigilare sull’esodo in ambito autostradale, impiegando 266 operatori. Nell’ambito provinciale le donne e gli uomini della polizia stradale hanno rilevato (il dato fa riferimento al periodo 8/17 agosto) 15 incidenti con lesioni (20 feriti), 230 infrazioni di cui circa cinquanta relative alla violazione dei limiti di velocità con il ritiro di 11 autorizzazioni alla guida. Una ventina invece i conducenti o passeggeri che non facevano uso delle cinture di sicurezza. Cinque gli automobilisti sorpresi in stato di alterazione alla guida".

Durante la settimana dedicata "ai controlli sulla velocità la Sezione di Chieti utilizzerà in maniera diffusa la strumentazione a disposizione (autovelox e telelaser) anche in orari serali e notturni concentrando i servizi sui tratti stradali oggetto di accurata ponderazione in relazione all’effettiva pericolosità, desunta dall’analisi dell’incidentalità registratasi nel tempo, oltreché dall’eventuale programmazione di servizi analoghi da parte delle Polizie Locali per evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni".

L'attenzione si concentrerà su Asse Attrezzato, SS. 714, SS. 652 Fondo Valle Sangro e SS. 650 Della Valle del Trigno.