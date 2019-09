Buoni riscontri per la prima delle due serate di Bollicina mon amour, Festival delle Bollicine Abruzzesi organizzato dal Consorzio Vivere Vasto Marina e dell'amministrazione comunale. A Vasto Marina 15 cantine vitivinicole provenienti da tutta la regione che si sono particolarmente distinte nel settore della spumantizzazione ospitate dai locali aderenti al consorzio. Presso il punto informazioni è possibile acquistare il kit con calice, porta calice, e ticket per le degustazioni di spumanti e street food. In ogni stand la presenza di produttori e sommelier dell'associazione Italiana Sommelier.

Ieri sera presso il Lido Sabbia d'Oro c'è stato anche l'evento Valuta la tua bollicina, in cui i partecipanti sono stati guidati ad una degustazione ad etichetta coperta per scoprire e valutare tutte le caratteristiche degli spumanti. Questa sera, domenica 21 agosto, presso il ristorante La Ciucculella doppio appuntamento alle ore 20 e alle ore 22 denominato La gran Degustazione, per conoscere il mondo degli spumanti e la spumantizzazione con il metodo classico ed il metodo charmat. Verranno degustati 7 spumanti di altrettante importanti aziende a rappresentare abilmente il territorio abruzzese, presentati e degustati dal Delegato AIS Vasto Val di Sangro. Sarà possibile prenotare le 2 esperienze contattando il numero 391.3803033.

Nella rotonda di viale Dalmazia è presente anche la mostra fotografica “Perlage" di Chiara Francesca Cirillo.

Le cantine partecipanti

La Ciucculella : Cantina Velenosi

Da Mimi: Cantine Mucci

Lido Sabbia d'Oro: Vini Farnese

Mamitas: Cantine San Nicola

Bagni 51: Chiusa Grande

Caffè Il Pontile : Jasci & Marchesani

Kela Bar: Dora Sarchese

La Rusticana : Cantine Ulisse

Trattoria Toscana : Il Feuduccio

Osteria di Bacco : Vini Marramiero

La Dolce Vita : Platinum

Lounge Bar: Sciarr

Il Dollaro: Del Casale Vini

Il Ciak: Vini San Michele

Beach Bar: Eredi Legoziano