La nuova stagione dell’U.s. San Salvo sta per iniziare e la squadra di mister Longo si sta preparando al primo appuntamento ufficiale, la sfida di Coppa Italia con il Cupello Calcio, in programma domenica prossima al Comunale, in casa dei ragazzi di mister Di Francesco (orario ancora da definirsi). Ieri sera sul campo di via Stingi i biancazzurri hanno svolto l’ultimo test amichevole estivo contro il Città di Termoli, società nuova che militerà nel campionato di eccellenza molisano. Un buon modo per testare nuovamente il proprio livello e capire dove poter migliorare. Il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei padroni di casa.

Guardando alla prestazione, c’è ancora tanto da fare ed una squadra giovane come quella allestita dai presidenti Di Vaira e Vicoli solo con il passare del tempo ed il lavoro potrà trovare la giusta quadratura. In gol ieri il solito Rosario Di Ruocco, autore nel primo tempo di una rete da fuori area che ha permesso ai casalinghi di passare in vantaggio. Se nella prima frazione di gioco a tenere in mano la gestione della gara è stata la formazione di casa, nella ripresa il Termoli ha trovato più soluzioni in attacco. Questo non è bastato ai molisani per agguantare il pareggio. Nella ripresa il gol di una delle new entry biancazzurre, il giovane classe 1998 Menna- su un errore della difesa ospite- ha portato il San Salvo avanti di due reti e a poco è servita la rete del 2-1 firmata da Polsella per i giallorossi. Prodezza nel finale di Cialdini a salvare il risultato.

In vista della prima sfida ufficiale della prossima settimana, l’U.s. San Salvo in questi ultimi sette giorni dovrà prepararsi al meglio per cercare di fermare la corazzata di mister Di Francesco, una delle squadre che sicuramente lotterà per i primi posti della classifica, salvo complicazioni. In questi giorni arriveranno le ultime ufficializzazioni degli innesti del mercato biancazzurro, con l’arricchimento del pacchetto fuoriquota. Per il resto bisognerà aspettare del tempo per capire dove potrà arrivare questo San Salvo, giovane, ma che comunque vorrà dire la sua.