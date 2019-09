Dopo il rinvio di un paio di settimane a causa delle cattive condizioni meteo si è svolta ieri sera nel centro storico di Vasto la 30ª rievocazione della consegna del Toson d'Oro. Il corteo, partito dal cortile di palazzo d'Avalos, ha percorso le vie del centro cittadino accompagnato dalla grande attenzione degli spettatori. Grande protagonista di questa edizione è stato l'attore Kaspar Capparoni, nei panni del principe Colonna che, nell'ottobre 1723, ricevette la preziosa onorificenza dal marchese Cesare Michelagelo d'Avalos, per l'occasione interpretato da Biagio Santoro, presidente dell'associazione teatrale 'Principe de Curtis'. Oltre 180 i figuranti, a piedi e a cavallo (con la partecipazione del circolo Jack O'Neill) che indossavano gli abiti della sartoria teatrale Polvere di Stelle.

Al rientro a palazzo d'Avalos c'è stata la consegna del Toson d'Oro e poi via ai momenti di spettacolo, con gli sbandieratori di Lucera e Ortona, i mangiafuoco, la danza del ventre di Saabi e il minuetto della scuola di ballo Danze Vasto. Paola Cerella, come al solito impeccabile presentatrice della manifestazione, ha poi intervistato Kaspar Capparoni, ripercorrendo i tratti salienti della sua carriera artistica. Prima della conclusione il presidente dell'associazione Amici del Toson d'oro, Valter Marinucci, ha ringraziato il sindaco Francesco Menna, intervenuto alla manifestazione, l'amministrazione comunale e tutti coloro che con passione si prodigano per la buona riuscita della rievocazione storica.

Segue servizio video con intervista a Capparoni.