Appuntamento questa sera, sabato 20 agosto alle 21.30 nel cortile di Palazzo d'Avalos, alle con lo spettacolo dialettale della Compagnia d'Arte Vastese scritto e diretto da Gianlugi Delli Quadri dal titolo "Mbua". Nel corso della serata gli attori proporranno sketch dal vivo, ci saranno proiezioni di cortometraggi comici inediti, "in particolare Far Wast, un cartoon 3d in dialetto vastese che arriva dopo il successo de lu Tuggì Vaste", spiega Delli Quadri.

"Non mancheranno un ricordo struggente di un soldato vastese durante la seconda guerra mondiale in chiave di musical, l'esilarante sketch del bus per Padre Pio ambientato negli anni 60 ed altre sorprese".Biglietto d'ingresso 5 euro.