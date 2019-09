Sarà aperta fino al 25 agosto la 15ª mostra personale di sculture in legno del vastese Francesco Di Cicco. In mostra presso la saletta "Rossetti", sulla loggia Amblingh a Vasto, le riproduzioni dei trabocchi realizzate da Di Cicco con legno e altri materiali di recupero. Un'esposizione che presenta in modo originale "gli antichi marchingegni per pescare" e che sarà aperta ogni sera a partire dalle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni 329.9555370