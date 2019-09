Domenica 21 agosto alle 21.30 appuntamento in piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo per il concerto degli Ambassador. Lo storico gruppo sansalvese è stato fondato negli anni 70 e, per un decennio, ha girato l'Italia con tanti concerti e la partecipazione al Girofestival, presentata da Pippo Baudo e con Raffaella Carrà, Fausto Leali, I Nuovi Angeli, Frank dei Rogers e tanti altri. Nel 1978 anche l'incisione di un 45 giri, "Finito il gioco cosa fai", prima dello scioglimento nel 1979.

A distanza di 30 anni, in occasione della manifestazione "I migliori anni" che si è svolta a San Salvo, il gruppo ha deciso di tornare a suonare e da allora non ha più smesso. Così, dopo aver aperto il concerto dei Dik Dik di ieri sera a San Salvo Marina, gli Ambassador domani regaleranno al pubblico un concerto con la musica revival rock anni 70 che risente delle influenze di grandi artisti internazionali quali Deep Purple, Carlos Santana, Pink Floyd, Dire Straits, Guns and Roses ma anche italiani quali Battisti, Nomadi, Vasco Rossi, Dik Dik.

Gli Ambassador: Ergilio Monaco (chitarra), Ivo Balduzzi (Organo e Tastiere), Rino Di Cola (Basso), Michele De Filippis (Batteria), Luciano Cilli (Percussioni), Vito Cilli (Frontman Voce), Franco Tascone (Fonico).