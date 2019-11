Ancora un concerto per la Corale Pop Warm Up di Vasto. Dopo l'emozionante saluto alla Casa Famiglia Manuela di Vasto, le serate a Guilmi, Rocca San Giovanni, il KaraVasto dedicato a Roberta Smargiassi e alle vittime della strada, il coro diretto da Alessandro Bronzo si esibirà alle Isole Tremiti.

L'appuntamento è per questa sera, 20 agosto, in piazza Lucio Dalla nell'isola di San Domino. Un evento molto atteso dai cantori vastesi che sono pronti per portare nuovamente sul palco tutta la loro passione per la musica.