Sosta a Vasto Marina questo pomeriggio per il tour "Io dico no - Costituzione coast to coast" di Alessandro Di Battista. Il parlamentare del Movimento 5 stelle dal 7 agosto sta percorrendo l'Italia in scooter, accompagnato dagli altri esponenti pentastellati, per promuovere il 'no' al prossimo referendum costituzionale. Dopo l'appuntamento di ieri sera a Giulianova, questa sera toccherà a Termoli ospitare l'evento del Movimento 5 Stelle. Nel suo tour lungo la penisola Di Battista ha lanciato l'invito ad attivisti e simpatizzanti a seguirlo lungo le strade del Paese, come "scorta" diversa dalle tradizionali scorte utilizzate dai politici e tanto contestate dal Movimento 5 Stelle.

Nel viaggio tra Abruzzo e Molise ad accompagnarlo ci sono anche Luigi Di Maio e, arrivato ieri sera un po' a sorpresa, anche Beppe Grillo. Nel fare rotta verso Termoli la carovana si è fermata per una sosta a Vasto Marina, nel piazzale dell'Hotel Rio. Strette di mano, foto e un rinfresco messo a disposizione dall'hotel e, naturalmente, il messaggio dei tre esponenti del M5S a tutti i presenti, tra cui c'erano gli eletti vastesi Daniela Aiuto, Pietro Smargiassi, Ludovica Cieri e Dina Carinci. Poi tutti in sella e via verso Termoli dove, questa sera alle 21, i tre saliranno sul palco di Piazza Duomo.