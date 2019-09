Polo rossa d'ordinanza e tanto entusiasmo per il 'nuovo' staff tecnico della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2016/2017. Di volti nuovi in senso assoluto in realtà ci sono quelli di coach Massimo Cardillo, chiamato a guidare la prima squadra in serie C (e anche l'under 14) e della psicologa Simona Tiberio, chiamata a dare il suo supporto agli allenatori della società biancorossa per una completa crescita dei ragazzi. Per qualcuno c'è un cambio di ruolo rispetto al passato: Luigi Cicchini è il nuovo direttore sportivo della Vasto Basket mentre sarà Fausto De Felice ad assumere l'incarico di assistente allenatore in serie C. Un gradito ritorno è quelli di Sergio Desiati, bandiera del basket vastese, voluto fortemente dal presidente Nicola Paglione come team manager. E poi la squadra di allenatori che cureranno il numeroso giovanile della società biancorossa che vede in organico anche Francesca Tomassoni, momentaneamente ferma ai box poichè in dolce attesa:

under 18 e under 16 - Marco Di Tizio e Alessandro Raida

under 15 - Alessandro Raida e Marco Di Tizio

under 14 - Massimo Cardillo e Fausto De Felice

under 13 - Fuasto De Felice e Massimo Cardillo

pulcini - Lugi Baiocco

scoiattoli - Luca Di Tizio

esordienti - Lugi Baiocco e Vincenzo Dipierro

aquilotti - Luca Di Tizio e Vincenzo Di Pierro

Al termine dell'incontro di presentazione del nuovo staff abbiamo ascoltato coach Massimo Cardillo, il presidente Nicola Paglione, il team manager Sergio Desiati e il direttore sportivo Luigi Cicchini.