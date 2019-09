"Ci sono molti motivi per esprimere soddisfazione per come è andata la Notte Bianca 2016 a Casalbordino Lido". Così l'assessore al Turismo di Casalbordino, Alessandra D'Aurizio, a margine della manifestazione di ieri sul litorale. "Accanto al successo di partecipazione, che ha confermato come l'iniziativa continui a suscitare interesse in favore di un pubblico vasto ed eterogeneo, - ha aggiunto l'assessore - bisogna registrare anche quello organizzativo che è sicuramente dovuto alla professionalità ed all'impegno degli operatori e di tutte le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Municipale e Protezione Civile) che hanno presidiato con efficienza l'evento. È stata l'ennesima dimostrazione che conciliare divertimento e rispetto degli altri è' possibile, che la compostezza e la serenità non sono in contrasto con la voglia di svago."

"Questo positivo bilancio sotto il profilo della gestione dell'evento - sottolineano dal Comune - dà ancor maggiore soddisfazione considerando che la Notte Bianca è stata elaborata, coordinata ed attuata interamente con risorse locali così come la programmazione degli eventi di intrattenimento, imperniata sulla valorizzazione dell'intero lungomare di Casalbordino, naturalmente illuminato da una fantastica luna piena e valorizzata da 'artisti itineranti' che hanno allietato i presenti con spettacoli e giochi di fuoco. L'amministrazione comunale esprime, quindi, profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato ed hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato".