La IV Edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", organizzato da Lions Club e Comune di San Salvo, si è da poco conclusa con la selezione, da parte della giuria qualificata, di 4 delle 9 opere finaliste e la proclamazione degli scrittori vincitori. Successivamente la neocostituita giuria popolare ha espresso il suo giudizio determinando un proprio vincitore. La sera del 20 agosto, nel corso della manifestazione di assegnazione dei premi, saranno rivelati i nomi del 1°, del 2° e del 3° classificato che riceveranno una somma in denaro e una targa ricordo e del quarto classificato (un riconoscimento di merito e targa ricordo) nonché il vincitore della giuria popolare .

I componenti la giuria qualificata Francesca Di Fabio, Silvia Daniele, Silvana Marcucci, Filomena Petillo, Francesca Torricella, Marianna Della Penna e Luciano Del Plavignano e della Giuria popolare Roberta Antenucci, Liberata Antinarella, Miranda Chinni, Elisabetta Del Borrello, Rosa Gaspari, Eraldo Migliavacca, Maria Petrella, Lorenzo Tana, Alfonso Ucci, Gabriella Ciavatta, Maria Di Croce, Miranda Marcozzi, si sono detti soddisfatti della qualità delle opere pervenute, da ben 16 regioni italiane, ciò che attesta l'attenzione crescente per il Premio San Salvo, "un piccolo concorso letterario che intende seriamente promuovere l'attività dei romanzieri esordienti in lingua italiana e delle editrici particolarmente impegnate in questo ambito voluto da questa Amministrazione comunale per elevare le proposte culturali della città e che ha trovato un valido partner con il Lions Club", ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca.

Nella serata di premiazione, che si terrà alle ore 21.30 in piazza San Vitale (in caso di maltempo nella Casa della Cultura - Porta della Terra), presentata da Pino Cavuoti, interverranno allievi e docenti del Liceo Musicale di Vasto, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il governatore del Distretto Lions 108A, Marcello Dassori, e altri esponenti dei Lions e del Comune di San Salvo. Contestualmente, la libreria "La Coccinella" proporrà testi di narrativa e i romanzi degli autori vincitori.