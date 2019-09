Sono stati il sindaco Francesco Menna (con autorizzazione della Giunta con delibera 293 del 17 agosto) e l'ingegner Paolo D'Anelli a firmare questa mattina presso l'Archivio Storico Comunale di Casa Rossetti il protocollo d'intesa, a fronte della donazione dell'Archivio Tiberi da parte dello stesso ingegnere D'Anelli e delle signore Maria Grazia e Maria Teresa Volpe. L'archivio consta di una raccolta di documenti riguardanti i membri della nobile famiglia vastese dal 1602 al 1849, classificato in sei faldoni.

Come spiegato dal dirigente del Settore Cultura, Michele D'Annunzio, si tratta "dell'acquisizione di documentazione storica a cui avevamo iniziato a lavorare, indipendentemente da chi sarebbe diventato sindaco, perché la cultura è patrimonio di tutta la città". A sottolineare l'importanza della documentazione donata, la responsabile dell'Archivio, la dottoressa Renata D'Ardes, che ha anche ringraziato l'amministrazione comunale per "aver fatto tanto in poco tempo".

Presente all'incontro, anche il consigliere delegato alla Cultura, Elio Baccalà, che ha annunciato la volontà dell'amministrazione comunale di procedere alla digitalizzazione dell'Archivio: "Naturalmente - ha spiegato Baccalà - si tratta di un lavoro lungo e delicato che porterà via molto tempo. Intanto iniziamo a mettere sul sito l'indice di tutto l'Archivio, così chi è interessato sa cosa può trovare al suo interno e poi eventualmente recarvisi di persona. Successivamente, anche in vista dei 200 anni dalla nascita del Palizzi del 2018, dovremo passare alla digitalizzazione del carteggio Palizzi, che conta 2897 lettere. Inoltre dobbiamo procurare degli scaffali per la sistemazione del terzo piano dell'Archivio". A riguardo, la raccomandazione del professor Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani: "Al bando il dilettantismo, occorre pensare a un progetto correlato con istituzioni culturali professionali. Non pensate che la digitalizzazione possa farla chiunque, si tratta di un percorso complicato che deve essere affrontato con professionalità, altrimenti succede come altre volte, che si parte con tanto entusiasmo e poi si ferma tutto".

A seguire, l'ingegner D'Anelli ha spiegato come l'Archivio Tiberi, della notabile famiglia vastese, è giunto in suo possesso: "L'ultimo discendente della famiglia sposò una donna della famiglia Volpe; a mia volta, sposandomi all'interno della stessa famiglia Volpe, ho ricevuto in consegna il materiale che oggi dono alla città, sia per motivi di sicurezza, per evitarne il deterioramento e custodirlo in maniera appropriata, sia per quello che sento essere un dovere verso la collettività, con la fruibilità di documenti storici con cui credo di rendere un buon servizio alla cultura".

Presente all'incontro anche la dottoressa Gabriella Izzi Benedetti autrice dell'opera Aspetti letterari del Settecento italiano, in cui viene citato proprio l'Archivio Tiberi. La dottoressa Izzi Benedetti ha proposto la costituzione di un team di lavoro per ampliare le ricerche oltre i confini vastesi, considerata la vasta corrispondenza che i Tiberi avevano con importanti personaggi dell'epoca, "visti con gli occhi del quotidiano".

Dopo l'intervento dello storico Paolo Calvano, che ha rimarcato l'importanza della documentazione acquisita, sia in relazione ai collegamenti con l'Arkadia vastese che per la consistenza di un materiale attraverso cui ricostruire parti importanti di storia cittadina, il sindaco Francesco Menna ha ringraziato la famiglia D'Anelli e Volpe per la donazione e quanti lavorano nel settore Cultura, l'Archivio e il Centro Europeo di Studi Rossettiani: "Grazie per l'enorme contributo alla storia della nostra città. Mi auguro che sia l'inizio di un percorso che avrà tanti bei germogli. Occorre l'aiuto di tutti, la cultura è il fondamento etico della nostra collettività".