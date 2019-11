Torna a Villalfonsina l'appuntamento con la Sagra della Sfogliatella, appuntamento che si terrà il 20,21 e 22 agosto. Da 13 anni l'evento dedicato al dolce tipico del paese viene organizzato dall'associazione "SfogliAMO Villalfonsina" con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Grandi protagoniste sono le donne del paese che, ogni anno, si impegnano con dedizione per la preparazione dei dolci.

"La sfogliatella, in realtà, affonda le sue radici nella cultura gastronomica napoletana - spiegano gli organizzatori - che, secondo la tradizione, venne importata nella regione Abruzzo da una nobildonna di Santa Maria Capua Vetere sposata con un notabile abruzzese. E qui, nella terra che ha dato i natali a D’Annunzio, a contatto con i sapori e gusti locali la sfogliatella subì delle piccole variazioni. Innanzitutto venne resa più morbida grazie all’ausilio dello strutto e soprattutto venne modificata la farcitura, attraverso l’utilizzo di prodotti locali quali la marmellata d’uva di Montepulciano, la marmellata di amarena, il mosto cotto, la cioccolata, il miele, le noci e le mandorle, un mix di ingredienti di assoluta prelibatezza.

L’evento - proseguono gli organizzatori - è nato per ridare linfa vitale al paese, per farlo conoscere e come l’anno scorso ci sarà un momento di grande solidarietà, infatti nel pomeriggio domenica 21 agosto con ritrovo alle 15,30 ci sarà la Passeggiata di Solidarietà (walking) Camminiamo Felici per la Onlus AGBE lungo le vie del paese e delle campagne con vari punti di ristoro, a cui chiunque potrà prendere parte con una piccola quota di partecipazione i cui proventi saranno devoluti all'Associazione AGBE Onlus (Associazione Genitori Bambini Emopatici) che nasce a Pescara nel 2000 grazie all'iniziativa dei genitori di bambini, che loro malgrado, frequentano il Reparto e Day Hospital Ematologico.

Ad accompagnare le sfogliatelle e il vino cotto non possono mancare altre specialità eno-gastronomiche: antipasti con specialità locali, primi piatti come ravioli (tartufo, radicchio, speck, carne), 'ndroccioloni, misticanza con ceci, pallot't cace e ove, porchetta, braceria, pecora alla callara, arrosticini, pizze farcite, cocktail di frutta, gelati artigianali, scrippell e cagginett, lupini e noccioline, tanti stands che vi accompagneranno tra i vicoli del bellissimo centro storico del paese".