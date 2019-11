A Vasto Marina arriva Bollicina mon amour, primo Festival delle Bollicine Abruzzesi organizzato dal Consorzio Vivere Vasto Marina e dell'amministrazione comunale. Vasto Marina, sabato 20 e domenica 21 agosto, dalle 19 alle 24, ospiterà 15 cantine vitivinicole provenienti da tutta la regione che si sono particolarmente distinte nel settore della spumantizzazione. "Sarà infatti possibile conoscerle in un percorso itinerante all’interno dei locali aderenti al nostro Consorzio, che per l’occasione accompagneranno alla degustazione del calice invitanti portate Street Food. In collaborazione con l'associazione Italiana Sommelier, ogni locale si avvarrà della presenza di un sommelier, pronto ad illustrare le caratteristiche dello Spumante servito", spiegano i promotori dell'iniziativa.

L'associazione Sommelier ha anche organizzato due eventi: sabato 20 agosto presso il Lido Sabbia D’Oro un doppio appuntamento alle ore 20 e alle ore 22 denominato Valuta la tua bollicina, un modo per divertirsi insieme ai sommelier Ais e valutare 5 spumanti rigorosamente ad etichette coperte. I partecipanti saranno guidati per compiere una corretta degustazione che permetterà di valutare gli spumanti nelle varie fasi attraverso l'uso della vista, dell'olfatto e del gusto cercando di esaltare le proprietà organolettiche dei propri sensi.

Domenica 21 agosto, presso il ristorante La Ciucculella doppio appuntamento alle ore 20 e alle ore 22 denominato La gran Degustazione, per conoscere il mondo degli spumanti e la spumantizzazione con il metodo classico ed il metodo charmat. Verranno degustati 7 spumanti di altrettante importanti aziende a rappresentare abilmente il territorio abruzzese, presentati e degustati dal Delegato AIS Vasto Val di Sangro. Sarà possibile prenotare le 2 esperienze contattando il numero 391-3803033

La Rotonda di Viale Dalmazia sarà allestita dagli scatti fotografici di “Perlage" di Chiara Francesca Cirillo. Il punto informativo di Vasto Marina fungerà da supporto logistico di distribuzione di materiale per la degustazione (calici, porta calici) e acquisto consumazioni per i Tour delle Varie Cantine Abruzzesi.

La mappa [clicca qui]

Le cantine partecipanti

La Ciucculella : Cantina Velenosi

Da Mimi: Cantine Mucci

Lido Sabbia d'Oro: Vini Farnese

Mamitas: Cantine San Nicola

Bagni 51: Chiusa Grande

Caffè Il Pontile : Jasci & Marchesani

Kela Bar: Dora Sarchese

La Rusticana : Cantine Ulisse

Trattoria Toscana : Il Feuduccio

Osteria di Bacco : Vini Marramiero

La Dolce Vita : Platinum

Lounge Bar: Sciarr

Il Dollaro: Del Casale Vini

Il Ciak: Vini San Michele

Beach Bar: Eredi Legoziano