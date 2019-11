Dopo il rinvio per cattive condizioni meteorologiche, si svolgerà venerdì 19 agosto la 30ª rievocazione storica del Toson d’Oro. La cerimonia, preceduta dal corteo storico, ripropone il rito, svoltosi a Vasto il 24 ottobre 1723, del conferimento, del collare del Toson d’Oro da parte di Don Cesare Michelangelo d’Avalos, marchese del Vasto e di Pescara, al principe romano Fabrizio Colonna avvenuto su incarico dell’imperatore Carlo VI, quale riconoscimento per i servizi resi alla Corte di Napoli. La rievocazione storica, organizzata in sinergia tra dall’Amministrazione Comunale di Vasto e l’Associazione Culturale “Amici del Toson d’Oro”, è in programma nel centro storico a partire dalle ore 21.00 con la partecipazione straordinaria dell’attore Kaspar Capparoni che ha risposto con molta disponibilità all’invito rivoltogli dall’associazione vastese di prendere parte all’evento ed essere "Principe per una notte" e vestire i panni del Principe Fabrizio Colonna.

Kaspar Capparoni, attore molto noto al pubblico per le sue varie interpretazioni in molte serie tv, soap, film ed anche Talent. Inizia il suo cammino cinematografico nel film Phenomena, regia di Dario Argento. Ha dimostrato la sua professionalità nelle serie Tv: Elisa di Rivombrosa, Capri, Donna detective, Incantesimo, Il Commisario Rex, Le tre rose di Eva, Solo per amore, e tante altre. Vincitore nel 2011 del Talent Ballando con le stelle.

La rievocazione storica vastese coinvolgerà, tantissimi figuranti in abiti storici: chiarine e tamburi degli sbandieratori “Federiciani” di Lucera e “I Vittoriani” provenienti da Ortona, spettacoli con giochi di fuoco, “soldati a cavallo” del circolo ippico “Jack O’Neill” di Vasto e non mancherà la presenza della consueta ed imponente carrozza trainata da 4 cavalli proveniente da Caserta. La serata sarà allietata da sbandieramenti e suono di chiarine, spettacoli di fuoco, minuetti proposti dalla scuola di ballo “Danze Vasto”ed una graziosa danza del ventre eseguita dalla brava “ Saabi” Fabiana Del Bonifro .

Alle ore 21 si apriranno le porte di Palazzo d’Avalos e si snoderà il corteo storico che percorrerà le seguenti strade: piazza Pudente, corso de Parma, via Marchesani, corso Plebiscito, via Torino, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, largo Palmieri, corso Italia, piazza Rossetti, piazza Diomede, corso De Parma, piazza Pudente. Dal balcone di Palazzo d’Avalos avrà luogo la cerimonia, secondo il rito tratto dal cerimoniale del tempo, della collazione all’Ordine del Toson d’Oro del principe Colonna. Seguiranno, nella piazza antistante, suggestivi spettacoli.

Amici del Toson d’Oro