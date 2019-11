Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera a San Salvo Marina al concerto dedicato a Vasco Rossi. In piazza Cristoforo Colombo grande entusiasmo ha accolto sul palco gli storici musicisti del rocker italiano: Diego Spagnoli, Maurizio Solieri, Claudo Golinelli, Alberto Rocchetti, Andrea Innesto e Clara Moroni.

Soddisfatti gli organizzatori dell'evento e gli amministratori comunali. "Un altro successo, l’ennesima conferma per San Salvo – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – che dimostra come ogni evento proposto anche in questa stagione sia di forte richiamo per i turisti, per i sansalvesi e per i residenti dei comuni viciniori. Su facebook hanno postato foto e riprese della notte di Vasco e delle lanterne. Questa è la vera cartolina estiva di San Salvo. Non possiamo che essere soddisfatti".

Centinaia di iscritti di diversi fan club italiani di Zocca, dalla provincia di Roma e Bari, sono giunti a San Salvo per assistere al concerto dei Senza Resa che hanno proposto una trentina di brani del vasto repertorio del Blasco. Il tutto è tanto reso più magico verso mezzanotte da centinaia di lanterne che hanno preso il volo in una notte illuminata dalla luna piena, molte delle quali accese in spiaggia dalle famiglie con bambini.

"E non finisce qui – dice l’assessore alle Attività Produttive Oliviero Faienza – perché continueremo con il nostro programma estivo che prevede, solo per fare qualche esempio, la tre giorni che inizia questa sera dedicata al tartufo, domani i Dik Dik con i fuochi pirotecnici in spiaggia e il contenitore di Progetto Sud con i concerti di 99 Posse, Apre La Classe e Bandabardò il 26, il 27 e il 28 agosto".