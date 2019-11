Le forze dell'ordine, con il supporto della protezione civile, stanno cercando Maria Menna, 45enne residente a Vasto, in via Euclide, che ieri si è allontanata da casa in auto e non dà più notizie di sé. Come spiegato dalla protezione civile nell'allarme lanciato su Facebook, la donna si è allontanata a bordo di Renault Clio di colore azzurro. Chiunque avesse notizie della donna contatti le forze dell'ordine.