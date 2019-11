Sarà lo stadio Aragona ad ospitare la prima sfida ufficiale della Vastese 2016/2017. Domenica 21 agosto, alle 18, i biancorossi scenderanno in campo per l'esordio in Coppa Italia contro il Pineto, altra formazione neopromossa in serie D. Sarà una partita secca, chi vincerà passerà al turno successivo, chi perde abbandona la competizione.

Già da questa sfida di Coppa saranno in vigore i prezzi stabiliti dalla società per il campionato di serie D. In curva biglietto intero a 10 euro, ridotto (per over 65, donne e under 16) 6 euro. Il costo delle tribune laterali sarà di 14 euro per il biglietto intero, 10 il ridotto. La tribuna centrale De Mutiis – Marramiero costerà 16 euro, biglietto intero, e 12 il ridotto. Ingresso gratuito per i disabili. E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita già da oggi.

La società ricorda che prosegue la campagna abbonamenti, tutti i giorni escluso la domenica, presso lo stadio Aragona con orario di apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La stessa si chiuderà prima della seconda gara interna di campionato.