Gli atleti della Podistica Vasto anche d'estate si danno da fare sulle strade della regione e non solo partecipanto alle gare del Circuito Corrilabruzzo. Ottime prestazioni riscontrate alla 5ª edizione della Notturna di Cupello nella quale la società biancorossa si aggiudica il primo posto per numero di atleti partecipanti. Buoni piazzamenti per i ragazzi Samuele Di Martino, Raffaele Di Martino, Giusy Spenza, Angelica Spenza, Marta Battista, Gianfranco Molino, Angelica Forte e Matteo Forte. Zuzu Catalano è salito sul podio maschile e Antonia Falasca su quello femminile, oltre a tanti piazzamenti di categoria: 1° posto F50 Silvia Ruzzi, 1° posto M60 Roberto Ialacci, 1° posto M40 Luigi Di Martino, 2° posto M35 Diego Suriano, 3° posto F40 Marianna Di Filippo, 3° posto M35 Michele Tenaglia e 3° posto F55 Nicolino Dario). Per Catalano c'è stato anche il meritato 4° posto nel Trofeo di Castiglione Messer Marino in cui si è fatto valere anche il giovane Giuseppe Costanzo.

Alla Vigilia del Ferragosto invece due importanti momenti: la SKYrace Parco Nazionale della Majella, percorso di 27 km e 1.800 metri di dislivello, nella quale la Podistica Vasto è stata rappresentata da Alessandra Bruno, Tonino Baccalà, Teresio Vitulli e Pasquale Cuccaro e la 46ª edizione della Miglianico Tour, gara di 18 km., la manifestazione più importante d'Abruzzo per anzianità e partecipazione di atleti. A Miglianico erano presenti in quattro: la presidente Antonia Falasca, giunta prima nella categoria F35, Roberto Ialacci, primo nella M60, Alessandro Brattoli e Alfredo Colantonio. Da segnalare anche il 5 piazzamento assoluto del vastese Gabriele Colantonio, tesserato con la Fratellanza Modena.

Il prossimo fine settimana sarà altrettanto ricco di gare con la Scarpinata Farese, a seguire la notturna di Crecchio e il Trofeo Podistico della Città di Agnone.