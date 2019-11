Aveva quasi rinunciato alla storica traversata, ma grazie all'incoraggiamento del poeta Nicola Bottari, il professor Costanzo Marinucci anche quest'anno - a 77 anni - ha compiuto l'impresa, seppur in percorso ridotto, da San Nicola al pontile di Vasto Marina. Circa due ore e mezza a nuoto, per ricordare l'impresa compiuta nel 1988, quando salvò dall'annegamento ben 5 persone.

"A fine luglio - ha raccontato il professor Marinucci a margine dell'impresa - mi sono allenato e mi sentivo abbastanza pronto, ma poi ci sono stati giorni di brutto tempo e il 12 agosto ho annunciato che quest'anno non avrei nuotato. Il 14, però, ho avuto un colloquio telefonico con il poeta Nicola Bottari che mi ha invitato a non desistere. Perciò dedico a lui questa traversata".

Ad accogliere il professor Marinucci, il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, che ha donato all'esperto nuotatore il libro sulla Riserva di Punta Aderci, Onde di Sabbia, di Fernando Di Fabrizio, e un gadget dall'Australia. "Al professor Costanzo Marinucci - si legge nella dedica - in occasione nella nuova esaltante impresa compiuta a 77 anni. Un esempio per i giovani, un vanto per la nostra città".