Un uomo è morto questa mattina sulla spiaggia di Punta Penna. L'uomo, padre Romano Cecolin, 79 anni, monaco benedettino e abate della Basilica-Santuario della Madonna dei Miracoli di Casalbordino, si trovava in acqua quando ha accusato un malore. Una donna ha notato il corpo che galleggiava e ha richiamato l'attenzione del bagnino in servizio a Punta Penna. Il giovane si è tuffato e ha riportato l'uomo a riva iniziando le manovre di rianimazione insieme ad alcuni medici che si trovavano in spiaggia.

I sanitari del 118, arrivati prontamente sul posto, hanno proseguito le manovre di rianimazione e chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, atterrata dopo pochi minuti in spiaggia. Azioni, purtroppo, risultate vane.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera, la volante della polizia ed il personale della Riserva, per supportare l'intervento dei soccorritori.