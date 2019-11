È stato Fabio Concato il protagonista del concerto di ieri sera della Rassegna Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi con il Comune di Vasto. Il cantautore milanese ha incantato il tanto pubblico presente nel cortile di Palazzo d'Avalos con i i brani di una lunga carriera artistica. Ad accompagnarlo c'era il Paolo Di Sabatino Trio, formato dal pianista teramano Paolo Di Sabatino, dal batterista Glauco Di Sabatini e dal bassista Marco Siniscalco. Brani rivisitati stilisticamente in chiave jazz per un cantautore senza tempo come Concato. E il pubblico ha gradito, accompagnandolo anche con il canto nei brani più famosi come "E ti ricordo ancora" o "Fiore di maggio", con cui si è chiusa la serata.

Foto di Costanzo D'Angelo