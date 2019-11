Un progetto di sintesi, condivisione e contaminazione tra diverse forme d’arte, quello di Vanni Macchiagodena, scultore e pittore e Piero Geminelli, architetto e fotografo vastese. Le opere realizzate e selezionate per sancire questo connubio artistico saranno esposte in una interessante e originale mostra dal titolo "Uno + Uno. Visioni a confronto" che sarà allestita a Vasto dal 19 al 23 agosto 2016, all’interno della Sala Colonna dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos.

"La mostra - spiegano i curatori - racconta di un’amicizia ma anche di un comune senso di intenti e di finalità espressive, che trovano essenza nelle visioni e sostanza nelle opere dei due artisti. La volontà di usufruire reciprocamente di stimoli per offrire al pubblico una chiave di lettura del proprio lavoro nuova e insolita, ma profondamente connessa. Uno + Uno è quindi il frutto dell’incontro tra due sensibilità artistiche che intendono svelare, nell’accostare le rispettive produzioni, curiose analogie e lasciare spazio a nuove interpretazioni che ad una prima lettura non emergono ma che riescono a scaturire proprio dal confronto".

Significativa, in tal senso, la citazione scelta per accompagnare l’esposizione: "La disputa che ebbe luogo nel corso del secolo XIX tra la pittura e la fotografia, intorno al valore artistico dei reciproci prodotti, appare oggi fuori luogo e confusa. Ciò non intacca tuttavia il suo significato e anzi potrebbe anche sottolinearlo… Era stato sprecato molto acume per decidere la questione se la fotografia fosse un’arte, ma senza che ci si fosse posta la domanda preliminare: e cioè, se attraverso la scoperta della fotografia non si fosse modificato il carattere complessivo dell’arte". (W. Benjamin)

"La mostra - aggiungono i curatori - non vuole lanciare messaggi né perseguire altro intento se non di comunicare quello che è il risultato di un’esigenza prima di tutto personale: assecondare la propria interiorità dandole forma espressiva, lasciando al visitatore/fruitore la libertà di interpretare, valutare ed esprimere giudizi di merito.

Vasto, dal 19 al 23 agosto 2016 – Sala Colonna dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos

Orari di apertura: dalle ore 18.00 alle 24.00

Info: 347 1259161 – info@vannimacchiagodena.eu

Vanni Macchiagodena, nasce a Termoli il 22 aprile 1968. Pittore e scultore autodidatta, espone regolarmente in Italia e Inghilterra. Nel 2016 è stato protagonista della mostra Sintessenze presso il Museo della Fortezza di Civitella del Tronto.

Piero Geminelli, architetto e fotografo, vive e lavora a Vasto dove nasce il 23 gennaio 1969. Al suo attivo ha due mostre personali e la partecipazione a diverse collettive, tra cui “(Con)fusioni” (2014) e “Metafisica. Chiaroveggenza dell’astrazione” (2015)