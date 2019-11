Ottimo riscontro per l’Ensemble Stella Nova, formazione impegnata presso il cortile Vescovado (Chiesa del Carmine) per un concerto di particolare ambientazione, arricchito dal fascino della musica medievale. L’evento è stato promosso in collaborazione con l’assessorato al Turismo e il patrocinio del Comune di Vasto.

"I bellissimi brani proposti (tratti da Cantìgas de Santa Maria_sec. XIII, Llibre Vermell de Montserrat _sec. XIV, Francesco Landini_sec. XIV, ecc), eseguiti magistralmente con strumenti ricostruiti dell’epoca, - spiegano gli organizzatori - hanno traslato gli ascoltatori in un mondo antico che non esiste più ma che ci ha lasciato un patrimonio culturale immenso da conservare e utilizzare anche ai nostri giorni. L’Ensemble Stella Nova continua con perseveranza a portare avanti il suo progetto sulla musica antica e, rincuorato anche dai notevoli consensi riscontrati in occasione di manifestazioni importanti in ambito nazionale (Mastrogiurato_Lanciano 2013, Casa di Dante_Firenze 2014, Suoni tra le Antiche Pietre_Teramo 2016), si augura che gli spazi e l’interesse per la musica e gli eventi culturali siano sempre più ampi".

I musici di Stella Nova sono Paola Stivaletta (flauti diritti, clavisymbalum, symphonia, voce), Peppino Forte (liuto, oud, voce), Roberto D'Alessandro (salterio, percussioni, voce), Alessandra Santovito (canto, traversa medievale, percussioni), Francesco Forgione (arpa, percussioni), Domenico Mancini (viella), Serena D’Adamo (voce), Martina Di Bussolo (voce) e Barbara Travaglini (voce).