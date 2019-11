E' stato necessario il trasporto all'ospedale San Pio di Vasto per le due persone che viaggiavano sullo scooter rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto questa sera lungo la statale 16, in località Buonanotte. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine lo scooter Honda Sh su cui viaggiavano due giovani, un ragazzo di 24 anni ed una ragazza di 27 anni, si è scontrato con un suv guidato da un uomo.

I sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso, dove sono stati sottoposti agli accertamenti clinici del caso. Lunghe code si sono formate sin da subito sulla statale 16 poichè una delle due corsie era occupata dai mezzi incidentati. Gli agenti della polizia stradale di Vasto si sono occupati dei rilievi dell'incidente mentre i loro colleghi della volante hanno regolato il traffico con il senso unico alternato.

Solo dopo il completamento delle operazioni di rilievo e la rimozione dei mezzi incidentati il traffico è potuto tornare alla normalità.