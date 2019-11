È di un ferito lieve il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte sulla Statale Trignina in territorio di San Salvo. È accaduto poco dopo l'1, quando un grosso pastore abruzzese – come raccontato da alcuni testimoni a zonalocale.it – ha improvvisamente attraversato la Statale all'altezza del cavalcavia dell'A14 in curva. Un'auto che viaggiava verso il mare lo ha schivato di un soffio, una Fiat Panda che procedeva in senso opposto l'ha preso in pieno andando poi a sbattere sui muretti laterali.

Al volante c'era un giovane di Lentella che stava tornando da lavoro: per lui fortunatamente ferite non gravi, mentre il veicolo è andato praticamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il guidatore al "San Pio" di Vasto. Il cane di grossa taglia è morto e pare che a un primo controllo sia risultato sprovvisto di microchip; impossibile, quindi, risalire all'eventuale proprietario.

Quello dell'attraversamento di animali resta un grave rischio; oltre ai randagi, si sono fatti più frequenti nell'ultimo periodo gli attraversamenti di cinghiali. Uno di loro provocò, l'8 maggio scorso, un grave tamponamento a catena che coinvolse quattro auto [LEGGI].