È stata prolungata fino a domani, 18 agosto la mostra sul merletto tufillese inaugurata in concomitanza con la storica sagra dei cavatelli dell’11 agosto. Nei locali del comune di Tufillo è possibile visionare gratuitamente le preziose trine messe a disposizione del pubblico dai cittadini che hanno tirato fuori dagli armadi di casa tovaglie, centrini e coperte che andavano a comporre il tradizionale corredo.

Intessuti dalle abili mani delle donne tufillesi, eredi un’arte secolare e raffinata che ebbe prestigio e notorietà in tutto il Regno di Napoli, i manufatti in mostra sono stati realizzati con tecniche diverse: si va dall’uncinetto, al telaio, passando per il tombolo, fino ad arrivare allo splendido e ricchissimo chiacchierino, pizzo da decorazione elaborato con una serie di nodi, catene e anelli che rifinisce le eleganti bordure di lenzuola e tovaglie.