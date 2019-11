Tante soddisfazioni per il team I Maniaci del Poker di Casalbordino, gruppo nato grazie alle attività del circolo di poker Texaz Hold'em federale e pronto a girare l'Italia e non solo per seguire la loro passione per questo gioco. Lo scorso luglio sono stati ben 24 i giocatori che hanno partecipato alla trasferta a Nova Gorica, presso il Casino Perla, dove si è svolto un torneo con 870 partecipanti. Quattro di loro sono andati a premio e per uno dei giocatori casalesi c'è stata la soddisfazione di un 46° posto in classifica generale, primo tra gli abruzzesi.

Qualche giorno fa I Maniaci del Poker hanno organizzato anche una serata di "Poker sotto le stelle" a Casalbordino. In piazza Umberto tanti sono i giocatori che si sono sfidati ai tavoli allestiti all'aperto. Tanti altri sono i tornei che vedono la squadra casalese protagonista, anche in veste di organizzatrice, con giovani e meno giovani accomunati dalla passione per il Texas Hold'em.