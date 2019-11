Questa sera, 17 agosto, appuntamento alle 20.30 per la seconda tappa di "Alzati e Cammina", trekking urbano promosso dalle associazioni Atletica Vasto-Walking Vasto, Auser Vasto, delegazione Fai di Vasto, Amici di Punta Penna, Club Unesco Vasto e sezione di Vasto del Cai. Si partirà dal piazzale antistante lo Stadio Aragona (via San Michele) e si percorreranno circa 4 chilometri di strade cittadine "riscoprendo il gusto di camminare guardandosi intorno per godere del ‘bello’ che ci circonda". Durante la serata ci sarà anche la visita gratuita ai giardini di palazzo d'Avalos.

"Lo scopo dell’iniziativa - dal titolo inequivocabilmente ironico e provocatorio – intende informare i cittadini che una prevenzione primaria sanitaria a costo zero è possibile. Come? Semplicemente alzandosi e camminando. Bando alla pigrizia, dunque! Camminare è piacevole, fa bene, migliora la vita (diminuisce in maniera esponenziale il rischio cardiocircolatorio, aumenta le difese immunitarie, ci fa dormire meglio, riduce le spese farmaceutiche e quelle sanitarie, migliora il rapporto sociale, migliora la circolazione del sangue nelle nostre arterie) e ci consente di guardarci intorno".

Il trekking urbano sarà accompagnato dagli Apprendisti Ciceroni del Fai che "ci aiuteranno a riscoprire le bellezze storico-artistiche che puntellano il percorso nel Centro storico della Città del Vasto. Partecipate numerosi!".

Info : 3356432071