Un uomo di 61 anni, Franco Valentino, è morto oggi pomeriggio mentre era al lavoro in un terreno agricolo in località Vicenne, a Guardiabruna, frazione di Torrebruna. Era alla guida di un mezzo cingolato con pala meccanica quando, per cause al vaglio degli inquirenti, si è ribaltato finendo schiacciato dal mezzo stesso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Vasto e Agnone e gli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco, chiamati a supportare le squadre a terra vista la natura impervia del luogo dove è avvenuto l'incidente. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica del tragico incidente.