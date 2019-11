Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l'incidente avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra via Ciccarone e corso Europa. Per cause al vaglio della polizia intervenuta sul posto, a scontrarsi sono stati una Mercedes con targa straniera e uno scooter Liberty 125. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto a semaforo funzionante.

Il giovane alla guida dello scooter è stato trasportato presso il locale pronto soccorso.