Manca davvero poco a Daniele Lupo e Paolo Nicolai per entrare definitivamente nella storia del beach volley. Dopo il quinto posto ottenuto a Londra 2012 i beachers azzurri hanno guadagnato l'accesso in semifinale battendo i russi Liamin/Barsouk e ora vanno con decisione a caccia di una medaglia. Sugli spalti della beach arena di Copacabana c'era una tifosa speciale ad incitarli: Antonella Del Core, capitano della nazionale femminile (purtroppo eliminata dal torneo olimpico) e leggenda della pallavolo azzurra. Oltre alla "vicinanza sportiva" c'è anche il suo legame con Ettore Marcovecchio, Caterina De Marinis e Maria Luisa Checchia che risale ai tempi del Centro Ester Napoli (dove i tra vastesi furono protagonisti). "Era venuta a vedere il derby con Carambula e Ranghieri e ci ha portato fortuna - ci racconta Marcovecchio -. Per questo le ho chiesto che tornasse a vedere anche i quarti di finale così da ripetere lo stesso risultato", aggiunge il tecnico vastese.

In campo Lupo e Nicolai hanno fatto il loro dovere, sugli spalti e in Italia, nonostante fossero le 4 del mattino in tantissimi erano incollati davanti al televisore, il tifo non è mancato. E così, al termine della vittoriosa partita, c'è il rituale selfie dello staff azzurro prima di dedicarsi al meritato riposo e prepararsi per la prossima sfida. Sarà semifinale, ancora contro una coppia russa, Krasilnikov-Semenov. "E mi raccomando - scrive Marcovecchio -, se avete visto in tv queste ultime partite dovete esserci anche per la semifinale". Perchè un pizzico di scaramanzia, a questo punto del torneo olimpico, non guasta di certo.