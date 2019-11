Centro storico in festa questa mattina per la Sagra delle Campanelle di San Rocco. Un appuntamento tradizionale, quello del 16 agosto, che richiama residenti e turisti alla scoperta delle creazioni degli artigiani che, di anno in anno, propongono sempre qualcosa di nuovo. Da quelle più semplici in terracotta ed ottone, a quelle costruite in stoffa, legno o realizzate all'uncinetto.

Quello che più affascina sono le decorazioni presenti con cui le campanelle vengono dipinte. Ce n'è per tutti i gusti, da quelle dedicate alle squadre di calcio a quelle con immagini della città (come sempre gettonatissimi mare e trabocchi). E poi cartoni animati del momento, emoticon, motivi floreali e tanto altro ancora. Ci sono le campanelle portafortuna, quelle dedicate agli innamorati e quelle profumate alla lavanda.

Nel corso della mattinata il centro città ha visto la presenza di tante persone e tante ne arriveranno anche nel corso della giornata. Presenti anche gli stand di associazioni di volontariato del territorio, come Avis e Amici di Zampa, che in questa occasione promuovono le loro inziative a favore della comunità. Le feste di Ferragosto si concluderanno questa sera con il concerto di Morgan a Vasto Marina e i fuochi pirotecnici sul mare.