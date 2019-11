Sarà Fabio Concato, mercoledi’ 17 agosto alle 21,30, quinto e penultimo appuntamento della rassegna, a salire sul palco del Cortile di Palazzo d'Avalos.

"Nel corso degli anni - spiegano gli organizzatori - Concato ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell'immaginario che nella sensibilità del pubblico. Canzoni senza tempo come Domenica bestiale, Fiore di maggio, Rosalina, Guido piano, Ti ricordo ancora e tante altre, ci guidano in un viaggio emozionante arricchito da tre straordinari musicisti: Paolo di Sabatino (piano), Marco Siniscalco (basso), Glauco di Sabatino (batteria)".

Per la serata conclusiva del 23 agosto, invece, ancora spazio al jazz d'autore, con uno dei più grandi virtuosi della chitarra: Franco Cerri.

Per info e prevendite 0873.365318 -346.7513610