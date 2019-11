La seconda edizione del Compleanno di Fare Cose torna al Lido Sabbia d'Oro di Vasto Marina il 17 Agosto. Farecose.com, blog di interesse generale nato a Vasto ad Agosto 2014 festeggia il secondo anniversario con una festa aperta a tutti, come aveva fatto anche l'anno scorso col primo Compleanno di Fare Cose sempre al Sabbia d'Oro.

L'idea è la stessa dell'anno scorso: usare l'anniversario del sito farecose.com come pretesto per una festa ad ingresso libero che sia diversa dalla solita serata sul lungomare. Tornano grandi ospiti musicali, Abruzzesi a km 0 ma anche internazionali. La grande novità di quest'edizione è la pizza gratis offerta da Pizza Pazza, dall'inizio della serata fino ad esaurimento. Il consiglio è di arrivare presto.

Aprono le danze i Baseball Gregg con un live acustico indie pop. Luca di Sasso Marconi (BO) e Sam di Stockton (California) promuovono il loro nuovo album Vacation uscito per La Barberia Records. Il loro sound tropicale è l'ideale tra gli hawaiiani del Sabbia d'Oro.

A seguire il DJ Set con ospite speciale The Lumberjack. DJ e produttore abruzzese con una passione per la musica trap, dubstep ed elettronica, ha partecipato a Top DJ nel 2014 dove tutta l'Italia ha potuto riconoscere il suo talento. L'anno scorso ha accompagnato suo fratello Goldentrash a suonare per il primo Compleanno di Fare Cose, e quest'anno potrebbe succedere la stessa cosa.

A curare il warm-up tra Baseball Gregg e The Lumberjack ci saranno L. Palmer e Wokem Bemo, entrambi vastesi. Wokem Bemo è una garanzia dell'hip hop a vasto. Produttore, rapper, DJ e organizzatore di serate, Bemo ha tanta esperienza e una selezione che va dalla vecchia alla nuova scuola dell'hip hop, oltre a reggae e dancehall. Si sa poco di L. Palmer, ma con la sua partecipazione all'ultima Notte Bianca si è presentato come DJ amante del mare e delle palme, con una preparazione che va dall'indie all'hip hop alle ultime hit pop.

Inoltre ci saranno offerte speciali al bar fino alle 00:30, ed ottimi prezzi sui drink garantiti per tutta la serata.

Il divertimento è assicurato dall'agenzia di assicurazioni Di Cicco UnipolSAI divisione La Previdente (via Vittorio Veneto 5, Vasto), partner dell'evento.

