Si è svolta nella serata del 14 agosto la trentasettesima Sagra della Ventricina di Guilmi: "I numerosi ospiti che ci hanno onorato della loro presenza - spiegano gli organizzatori - hanno apprezzato il divertimento, il ballo e la musica dal vivo che è stata suonata in più luoghi del borgo di Guilmi. Ma la vera regina della festa è stata, come al solito, la ventricina, che a Guilmi è particolarmente buona e riesce a titillare i palati più sopraffini! Il folto pubblico ha potuto assaggiare ed apprezzare, oltre al salame di cui si celebrava la sagra, anche la pasta condita con il sugo di ventricina che aggiunge il suo sapore particolare alla pietanza. Gli appassionati di ballo hanno potuto cimentarsi sia in danze caraibiche che nel liscio grazie alle orchestre che hanno suonato in Largo Meridionale, in Piazza Aldo Moro e in Largo La Croce, dando così la possibilità ai ballerini di scegliere il ballo e la musica a loro più gradita. La festa si è protratta fino a tarda notte con soddisfazione di tutti gli ospiti".