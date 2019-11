La bella giornata di Ferragosto è stata la cornice ideale per il tradizionale appuntamento della Festa della Madonna Assunta di Casalbordino, con la storica processione in mare, saltata in diverse edizioni a causa del maltempo e del mare mosso.

Ieri, invece, sole splendente e mare calmo hanno permesso il rinnovarsi del sentito appuntamento iniziato già dalla prima mattinata, con la statua della Madonna dell'Assunta, portata presso Finis Terrae e a seguire presso l'hotel Calgary. Nel pomeriggio, invece, deposizione di una corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti del Mare e la tradizionale processione in mare, che ha percorso il tratto di mare antistante il Lido, dal Sinello all'Osento.

Al termine della processione in mare, la statua è stata accolta dai fuochi d'artificio, che hanno accompagnato anche parte della processione a piedi, fino all'hotel Calgary, per la messa conclusiva. Ad accompagnare il percorso, la Banda dei Giovani.

In serata, festa con l'orchestra Mille e una notte e i fuochi pirotecnici che hanno chiuso la lunga giornata di festa.