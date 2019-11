Sono stati consegnati durante l'edizione 2016 della Festa del Ritorno i premi "Teniamoli d'occhio", promossi dall'associazione Pro Emigranti per giovani vastesi che stanno portando avanti brillanti percorsi professionali. Quest'anno i riconoscimenti sono stati assegnati ad Emanuela Volpi, ricercatrice e docente di genetica medica a Londra, Chiara Silano, ricercatrice in archeologia, Andrea Novelli, studente in informatica ed esperto di sicurezza informatica e Vittorio Antonino, portiere approdato quest'anno al Pescara Calcio in serie A.

È stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, a consegnare le targhe ai quattro giovani di talento che rappresentano un segno d'affetto della città d'origine e lo stimolo a continuare con passione a portare avanti i loro progetti.

Nel video la consegna dei premi 'Teniamoli d'occhio'.