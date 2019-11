Come da tradizione domani, martedì 16 agosto, si svolgerà nel centro storico di Vasto la Sagra delle Campanelle in onore di San Rocco. Sin dalle prime ore del mattino decine di espositori raggiungeranno piazza Rossetti e dintorni per proporre le loro creazioni di ogni forma, materiale e colori. Non mancheranno anche gli stand di associazioni di volontariato del territorio che in questa giornata sono presenti per far conoscere le loro iniziative di solidarietà raccogliendo fondi grazie alla vendita delle campanelle. Le bancarelle resteranno poi anche nel pomeriggio, così da poter accontentare anche chi deciderà di trascorrere la mattinata al mare.

Il Ferragosto vastese si concluderà poi con il concerto di Morgan a Vasto Marina ed i fuochi pirotecnici sul mare.