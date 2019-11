Massimo Oddo ha ricevuto ieri sera il Premio Silvio Petroro 2016 in occasione della tradizionale Festa del Ritorno che si è svolta presso l'Arena alle Grazie di Vasto. Un appuntamento nato tanti anni fa per riunire gli emigranti che avevano lasciato Vasto nel passato e che, in particolare nella stagione estiva, facevano ritorno nella terra d'origine. La serata, presentata da Maria Rita Piersanti, ha visto la partecipazione della comica Manuela Aureli e del cast artistico dell'Aqualand del Vasto.

È stato Gianni Petroro, presidente dell'associazione Pro Emigranti, e figlio di Silvio, fondatore dell'associazione stessa, a consegnare a Oddo, allenatore abruzzese che ha riportato il Pescara in serie A, il premio di cinquemila euro messo a disposizione dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. La somma, come da regolamento del premio, verrà utilizzata per iniziative benefiche. Massimo Oddo la metterà a disposizione della Onlus che porta il suo nome e che è impegnata con progetti in tutto il mondo. Sul palco dell'Arena sono stati i giornalisti Gianni Quagliarella e Paola D'Adamo ad intervistare il tecnico del Pescara che nel suo palmares da giocatore vanta la vittoria della Champions con il Milan e del Mondiale con l'Italia.

Nel corso della serata sono stati consegnati anche i riconoscimenti "Teniamoli d'occhio", a giovani vastesi che, nel rispettivo settore, si stanno facendo onore.