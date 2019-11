Sono buone previsioni meteo per la settimana di Ferragosto, il clou dell'estate. Notizia certamente positiva per chi può godersi un po' di vacanza e di riposo, sia al mare che nelle località dell'entroterra. Sono questi anche giorni caratterizzati da tanti eventi di diverso genere per accontentare un po' tutti. Fuochi pirotecnici questa sera a Casalbordino Lido, dove nel pomeriggio si festeggerà l'Assunta. A Vasto, come da tradizione, i fuochi sul mare si terranno domani sera, 16 agosto, insieme alla notte dei falò.

Auguriamo a voi lettori di Zonalocale di trascorrere giorni all'insegna del relax e del divertimento. A chi, invece, sarà al lavoro in questi giorni, l'augurio di continuare nella propria attività nel miglior modo anche in questi giorni di festa.