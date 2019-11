Lunedì 15 agosto 2016 alle ore 22 in piazza Caduti d’Ungheria a Schiavi di Abruzzo è in programma il concerto gratuito di Michele Zarrillo per “Unici al mondo” tour.

Michele Zarrillo, nato a Roma, 13 giugno 1957, è un cantautore e chitarrista italiano. Cantante e chitarrista precoce, ha suonato in più gruppi della scena progressive rock italiana, ottenendo successo da solista con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 ed al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte.