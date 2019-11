E’ un giorno di gloria per Andrea Iannone che, nel Gran Premio dell’Austria, conquista la sua prima vittoria in MotoGp. Il pilota di Vasto ha avuto per tutto il weekend un ottimo feeling con la sua Ducati Desmosedici e, al termine di 25 giri di battaglia con il suo compagno di box Andrea Dovizioso, taglia per primo il traguardo raggiungendo l’obiettivo a lungo inseguito da quando è passato nella classe regina del motomondiale.

Quando Iannone passa sotto la bandiera a scacchi esplode la festa nel box Ducati, con l'emozione del papà Regalino e del fratello Angelo, la gioia di Gigi Dall'Igna & co. per un successo che nella casa di Borgo Panigale mancava da tanti anni.

La gara. Andrea Iannone parte dalla prima posizione nel gran premio dell’Austria, nona tappa della stagione della MotoGp. Al pronti-via scatta subito bene il pilota di Vasto, dietro di lui il compagno di box Dovizioso che scavalca Rossi. Poche curve e Rossi infila Dovizioso portandosi alle spalle di Iannone, riuscendo poi a superarlo poco prima del traguardo. Gran lotta in testa alla corsa e il pilota di Vasto torna davanti a tutti, seguito da Lorenzo, Dovizioso e Rossi. Nei tratti rettilinei Iannone fa valere la potenza del suo Desmosedici e la sua abilità in staccata, riuscendo poi a resistere agli attacchi dello spagnolo anche nelle curve. Nel quarto giro Lorenzo passa davanti ma Iannone non vuole lasciargli strada facilmente e piazza prontamente il contro-sorpasso. Al sesto giro Iannone riesce a guadagnare un leggero margine e si ritrova con Dovizioso alle sue spalle.

La coppia Ducati è tallonata da Lorenzo, Rossi, Marquez e Vinales. A 20 giri dalla fine Dovizio prosegue con i suoi attacchi a Iannone, bravo però a resistere chiudendogli ogni spazio per il sorpasso. Il sorpasso arriva a 19 giri dal termine:Dovizioso riesce a mettere la sua ducati numero 4 davanti a quella 29 di Iannone. Prove di fuga per Dovizioso che riesce a guadagnare qualche decimo sul pilota vastese, seguito a mezzo secondo da Lorenzo e Rossi. A 12 giri dalla fine posizioni immutate ma distacchi diminuiti tra i quattro piloti di testa. La coppia Ducati scappa via velocissima con Iannone che è sempre minaccioso alle spalle di Dovizioso quando mancano 8 giri alla fine della gara. E il sorpasso arriva a sette giri dalla fine, con il pilota vastese che torna davanti a tutti e prova a restarci fino alla bandiera a scacchi. Con la pista libera davanti Iannone stampa il giro più veloce della gara quando di giri al termine ne mancano quattro. Dietro di lui Dovizioso non molla e cerca di restare a contatto. Iannone non molla e spinge ancora fortissimo nell’ultimo giro. Il momento tanto atteso arriva. Andrea Iannone conquista la prima vittoria in MotoGp. Grande festa in casa Ducati per la doppietta concretizzata dal secondo posto di Dovizioso. A completare il podio Jorge Lorenzo.