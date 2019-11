Sarà Davide Parente a curare il nuovo progetto Vasto Basket Family, una delle novità del nuovo corso per la palla a spicchi in città sotto la guida del presidente Nicola Paglione. "La costituenda associazione Vasto Basket Family è aperta a tutti gli appassionati della pallacanestro e agli sportivi in generale e si propone di sostenere e promuovere l'attività sportiva della BCC Generazione Vincente Vasto Basket attraverso un tifo organizzato, basato sul principio di lealtà e rispetto nei confronti degli avversari e di tutti gli altri soggetti che contribuiscono e partecipano a vario titolo allo sviluppo dello sport nel nostro territorio".

Tra gli obiettivi della nuova realtà associativa c'è quello di "incentivare la partecipazione dei giovani all'attività sportiva, educandoli ad esprimere la loro passione attraverso un tifo genuino e sano; sostenere l'attività sportiva della BCC Generazione Vincente Vasto Basket, finanziandolo nei modi e nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e destinando allo stesso almeno l'80% (ottanta per cento) delle quote associative e comunque delle sue entrate; organizzare manifestazioni ed eventi in occasione dl appuntamenti sportivi della società; collaborare con la stessa, le istituzioni e altre Associazioni su ogni aspetto legato al tifo; organizzare raccolta di fondi per finanziare le proprie attività. La Vasto Basket Family - sottolinea Parente - non ha scopo di lucro e nei prossimi giorni saranno ufficializzate le cariche e l’organigramma".

Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile di progetto al numero 329.6599636 oppure tramite e-mail all’indirizzo davide_parente@hotmail.com.