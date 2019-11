Migliaia di persone hanno animato il centro di San Salvo a partire dalla prima serata di ieri per la quinta edizione di Nottambula. La notte bianca sansalvese organizzata dalla New Generation e patrocinata dal Comune ha riproposto i classici ingredienti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo: musica, suoni, colori, cibo, spettacoli itineranti e animazione. Forse non si tratta dell'edizione più affollata di sempre, ma l'evento si è confermato un appuntamento fisso dell'estate nel Vastese dall'appeal immutato.

Tra le novità di questa quinta edizione è sicuramente da citare l'anfiteatro realizzato durante i lavori di sistemazione dell'area esterna del teatro. Qui si è esibita La differenza richiamando un folto pubblico in uno scenario di tutto rispetto.

Altra perla di quest'anno l'esibizione dei Vintage di Fabio Neri all'interno della scultura in vetro della fontana nella villa comunale: accompagnata da giochi di luce, ha dato vita a un concerto suggestivo.

Nessuno spettacolo in piazza San Vitale, definita per l'occasione dall'ex assessore Osvaldo Menna "la piazza del relax, per chi si vuol riposare dai decibel delle principali strade della manifestazione"; effettivamente, la piazza più importante di San Salvo offriva un ottimo riparo silenzioso per una breve sosta prima di tornare nel cuore dell'evento. Parzialmente ridotto il tragitto in via Duca degli Abruzzi dove non c'è stato il palco secondario.

In corso Umberto, invece, confermato il palco principale sul quale nella prima parte della serata si è tenuto il karaoke aperto a tutti. Poi – all'1.30 – l'esibizione dell'ospite principale, il comico Dado. Nel resto del tragitto tanti stand soprattutto culinari e le postazioni delle associazioni sportive cittadine. Tra queste la new entry dell'Accademia dinamica in via Istonia con le acrobatiche esibizioni dei propri giovani allievi.