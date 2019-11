Si terrà martedì 16 agosto la prima edizione del Fiato Sospeso Fest, organizzato da V4V in collaborazione con Fatto Bene e Super Natura openair. Sarà un'intera giornata dedicata alla musica, alle autoproduzioni e ai banchetti di dischi, fumetti e illustrazioni. "Dalle 17 - spiegano gli organizzatori - sarà possibile immergersi nella bellissima cornice rurale del Super Natura di San Salvo [la mappa], mangiare ottimo cibo di zona, bere birra e ascoltare tanta musica di quella spaccacuore".

Ad esibirsi nel corso dalla giornata saranno Kairo, Gomma e Joyville, con lo showcase all'ora dell'aperitivo di Jester at Work. Spazio anche ai fumetti e all'illustrazioni, con la presenza di diversi artisti molto interessanti.

L'ingresso è riservato ai soci di Fatto bene e Sbassetto (previo tesseramento gratuito disponibile presso lo Sbassetto, a Vasto, o in serata)

Kairo ( Cheap Talks Records / CONTROCANTI)I Kairo sono tre baldi giovini cresciuti all'ombra della Solfatara, fin da bimbi suonano insieme rock davvero emotivo per inseguire i loro sogni: Mario sogna di essere Peter Gabriel, Daniele desidera il riscatto sociale perché è nato rosso e Alessandro vuole i soldi per catturare pokemon erba. Queste e altre storie nei loro testi: musica per persone sensibili.

Gomma ( V4V-Records)

Gomma è l'idea, nata nei primi mesi del 2016, da Matteo, Paolo, Giovanni e Ilaria. Vengono dalla provincia di Caserta, quella da cui sarebbe meglio fuggire, che però è anche il filo conduttore che li ha fatti incontrare. Hanno deciso di passare male la vecchiaia e spaccarsi la schiena suonando gli sembrava la cosa migliore da fare nel frattempo. Come la gomma, hanno vari modi d'uso. Quello che suonano è il loro foglio illustrativo.

Joyville (Local Hero)

Nati dalla peggiore vertebra degli SLIM, i JOYVILLE sono un power trio che si nutre di suoni graffianti e voci etiliche. Adrenalina e intimità, aminoacidi e Big muff, campari e amari sono gli ingredienti su cui si basa il loro genziana-core a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Aperitivo Showcase con Jester At Work [ MILK - Minds In a Lovely Karma]

Jester at work è il progetto del pescarese Antonio Vitale, attivo nell'universo musicale già dagli anni '90 come frontman della band hard rock/blues Warm Morning 616. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo album, "Lo-fi, back to tape", per l'etichetta Twelve Records. Il titolo non è affatto casuale, dato che i pezzi che lo compongono sono stati selezionati tra vecchi brani ed arrangiamenti, solo chitarra acustica e voce, composti e registrati su nastro nel corso degli anni prcedenti. Il suo secondo album "Magellano" (Twelve Records, 2012), accompagnato dall'intervento di altri strumenti, nel complesso presenta toni più scuri, pur mantenendo intatti gli elementi preponderanti del suo stile, cioè chitarra acustica accompagnata dalla sua voce baritona. È un disco dedicato al mare che cinge la città di Pescara e i brani sono stati spesso paragonati ad opere d'arte o sculture. Nel 2014, in occasione dell'International Cassette Store Day, pubblica una raccolta di cover su cassetta in tiratura limitatissima. Il suo ultimo album, "A Beat of a Sad Heart" è stato pubblicato lo scorso maggio per l'etichetta MILK - Minds In a Lovely Karma, insieme al videoclip del brano "Sad Heart". Si tratta di brani con un'attitudine malinconica e un'atmosfera surreale che, come nel precedente, richiamano la quotidianità di provincia, scenografia ricorrente nelle sue produzioni. Nel corso degli anni alcuni concerti sono stati suonati con l’accompagnamento di una band vera e propria, compresa la bella e partecipata presentazione dell’album (tenutasi nella location piuttosto inusuale di una fabbrica di vestiti), ma in linea di massima “Jester At Work” attualmente è più che altro un duo con un altro chitarrista, o addirittura a volte una vera e propria performance solista. E’ la natura stessa dell’artista a richiedere questa formula, che riesce in ogni caso ad ottenere moltissima attenzione.

Ospiti illustratori-fumettisti-espositori

Ratigher

ANUBI

Eleonora Dea Nanni

Frankie Berardi

Bru.Co • Brutto Collettivo

Prolifique

JoyDidì

Uno-Due

Label stand

V4V

Cheap Talks Records

Per info: 3280526888