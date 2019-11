Con un comunicato stampa inviato nella tarda serata di domenica 14 agosto la Vastese Calcio comunica di "aver sollevato dall'incarico di Direttore Generale l'avvocato Carlo Della Penna". Un ruolo che Della Penna stava svolgendo dallo scorso maggio ma che, secondo il direttivo biancorosso, era "un ruolo esistente solo sulla carta perché, visti gli oramai sopraggiunti impegni amministrativi, il suo apporto in questa nuova fase è ovvio che sia mancato totalmente".

L'impegno amministrativo citato è quello di assessore nell'amministrazione comunale di Vasto assunto da Della Penna dopo le elezioni dello scorso giugno. "Riteniamo che il doppio ruolo avrebbe potuto solo creare imbarazzo, ad entrambi i soggetti - spiegano i dirigenti biancorossi -. In questo modo si vuole evitare di poter dare adito all’esistenza di corsie preferenziali. La Vastese calcio, ovviamente, si augura che a prescindere da questa decisione i rapporti istituzionali non vengano compromessi. Siamo altresì convinti che l’avvocato Della Penna resterà sempre un tifoso biancorosso e nonostante alcune dichiarazioni rilasciate su qualche testata crediamo che si voglia fare promotore del miglioramento delle strutture sportive presenti in città, non solo lo stadio Aragona ma tutte quelle che possano diventare un punto di aggregazione per appassionati e non".